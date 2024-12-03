Amatör Maçta Göz Kaybettiren Kavga: 2 Kişi Tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Süper Amatör Lig maçı sonrasında taraftar ve yöneticiler arasında arbede yaşandı. Çıkan arbede de bir kişi taş darbesiyle bir gözünü kaybetti. Kavgada gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Amatör Maçta Göz Kaybettiren Kavga: 2 Kişi Tutuklandı

Süper Amatör Lig'de mücadele eden Darıçayırıspor- Sapanca Kurtköyspor maçından sonra Karasu Şehir Stadı'ndan mağlup ayrılan Darıçayırıspor taraftarları, Sapanca Kurtköysporlu yönetici ve taraftarlarına saldırdı. Taş, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada M.K.K. sağ gözüne aldığı taş darbesi neticesinde yaralandı.

Amatör Maçta Göz Kaybettiren Kavga: 2 Kişi Tutuklandı - Resim : 1

Kavga, polis ve bekçilerin biber gazlı müdahalesiyle güçlükle son buldu. Kavgada yaralanan M.K.K. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şahsın sağ gözünün, taş darbesi sebebiyle kör olduğu öğrenildi. Olayla ilgili Darıçayırıspor taraftarı T.Y., C.E., Y.S., E.A.A. ve M.E. gözaltına alındı. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E.A. ve C.E. tutuklanırken diğer 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

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