Bu Nasıl Maç? Tam 12 Kırmızı Kart Çıktı

Burdur'da bir mücadelede hakem tam 12 kez kırmızı kartına başvurdu.

Son Güncelleme:
Bu Nasıl Maç? Tam 12 Kırmızı Kart Çıktı

Burdur Birinci Amatör Küme'de oynanan bir müsabakada hakem adeta kırmızı kart yağdırdı. Mücadelede 9’u futbolcu toplam 12 kırmızı kart çıktı.

Burdur Birinci Amatör Küme 7'nci hafta karşılaşmalarında hakemler 17 defa kırmızı kart kullandı. Kışla Stadı'ndaki Burdur Maküspor, Burdur Belediyespor karşılaşmasında hakem Enes Kaya, iki takımın teknik direktörü, bir yönetici ve 9 futbolcu olmak üzere 12 kişiye kırmızı kart gösterdi. Karşılaşma Burdur Belediyespor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu Nasıl Maç? Tam 12 Kırmızı Kart Çıktı - Resim : 1

Gazi Atatürk Stadı'ndaki Burdurspor, Tefenni Belediyespor karşılaşmasında ise hakem Niyazi Tokcan, 4 kez kırmızı karta başvurdu. İki takımdan da ikişer futbolcu kırmızı kart görürken, karşılaşmayı 3-0 kazanan Burdurspor, 21 puanla liderliğe yükseldi. Tefenni Belediyespor ise 18 puanla 3'üncü sırada kaldı.

Bu Nasıl Maç? Tam 12 Kırmızı Kart Çıktı - Resim : 2

Gazi Atatürk Stadı'ndaki Kılavuzlar Gençlikspor ve Karamanlıspor karşılaşmasında ise Karamanlıspor'dan 1 futbolcu kırmızı kart gördü.

Kaynak: DHA

Etiketler
Burdur Hakem
Son Güncelleme:
Bulaşık Makinenizde Bu 20 Eşyayı Yıkayabileceğinizi Biliyor muydunuz? Kimsenin Aklına Gelmemişti Bulaşık Makinenizde Bu 20 Eşyayı Yıkayabileceğinizi Biliyor muydunuz? Kimsenin Aklına Gelmemişti
Beşiktaş'ta Kaos! 'Sorumlular Hak Ettiğini Alacak' Beşiktaş'ta Kaos! 'Sorumlular Hak Ettiğini Alacak'
Futbol Maçında İzdiham! En Az 10 Ölü... Futbol Maçında İzdiham! En Az 10 Ölü...
İşte Bu Yüzden Limonu Dondurarak Tüketmelisiniz İşte Bu Yüzden Limonu Dondurarak Tüketmelisiniz