Beşiktaş'ta Kaos! 'Sorumlular Hak Ettiğini Alacak'

Beşiktaş'ta yaşananlar gündemden düşmezken, Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar, sorumluların 'hak ettiğini' alacağını açıkladı.

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Beşiktaş'ta Kaos! 'Sorumlular Hak Ettiğini Alacak'

Beşiktaş’ta görevden alma ve peş peşe istifaların ardından son olarak Başkan Hasan Arat da istifa ettiğini duyurdu. Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Akpınar açıklamasında, siyah-beyazlı camiada yaşananlara sebep olanların hak ettiklerini alacağını belirtti.

Akpınar açıklamasında, "Kurulumuzca, olan biten tüm olayların ve bilgilerin delilleriyle birlikte incelenerek hak edenler hakkında hak ettikleri gerekli kararların verileceğinden camiamızın şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

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