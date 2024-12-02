Berke Özer'den Okan Buruk'a Olay Yanıt

Galatasaray’ın Eyüpspor ile kendi sahasında 2-2 berabere kalmasının ardından kaleci Berke Özer’in performansı dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk da maç sonu yaptığı açıklamada Berke Özer’e ayrı bir parantez açtı.

Berke Özer’in su içerek vakit geçirdiğini savunan Okan Buruk, “Kenarda 8 kere su içti. Devamlı susadı. Yere atlamalarını kutluyorum” dedi. Berke Özer’den olay yanıt geldi.

Okan Buruk mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, “Oyun devamlı durdu! Hep durdu. Çok fazla yere yatma oldu. Eklenen dakikalar da yetersiz. Uzatmanın uzatması her iki yarıda da olmalıydı. Bunlara alışacağız. Bunu iyi niyetle kullanan, kötü niyetle kullanan takımlar var. Rakibimiz iyi niyetli değil. Yerde yatmayan yok. Tam pozisyona giriyoruz 2 kişi yere yatıyor, tam giriyoruz 2 kişi yere yatıyor. Pozisyona girdik, atmamız gerekirdi. Bize karşı her şeyi yapıyorlar. İyi takımsanız onu da yenmeniz gerekiyor. Bu ligin kalitesi için de hakemlerin bunu uygulaması gerekiyor. Berke de önemli kurtarışlar yaptı. Geçirdiği zaman dışında kurtarışlarındaki yere atlamalarını kutluyorum. Berke kenarda 8 kere su içti. Devamlı susadı. Hakem daha erken kart göstermeliydi. Kurtarışlarından dolayı tebrik ediyorum. Atmamız gerekiyordu, atamadık” dedi.

Buruk’un açıklamaları Berke Özer’e sorulurken, Özer verdiği kısa yanıtta yalnızca “Doğru söylemiş” dedi.