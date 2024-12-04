Acun Ilıcalı'dan Teknik Direktör Açıklaması

İngiltere Championship ekibi Hull City'de kötü günler sürerken, kulübün sahibi Acun Ilıcalı, yeni teknik direktör için açıklamalarda bulundu. Ilıcalı 6 isimle görüştüklerini açıkladı.

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Acun Ilıcalı'dan Teknik Direktör Açıklaması

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yeni teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu.

Küme düşme tehlikesi altındaki Hull City’de Tim Walter’ın görevine son verilmesinin ardından arayış sürerken, Acun Ilıcalı, ‘çok iyi 6 teknik direktörle görüştüklerini’ açıkladı.

Acun Ilıcalı'dan Teknik Direktör Açıklaması - Resim : 1

Ilıcalı açıklamasında, "Yeni teknik direktör için fazla zaman kaybetmek istemiyoruz. Zaman kaybedecek durumda değiliz bence. Şimdiden çok iyi, kaliteli altı teknik direktörle görüştük. Amacımız, kısa sürede bu işi halletmek" dedi.

İngiltere ekibi 12 haftası geride kalan Championship’te 15 puanla küme düşme hattında yer alıyor.

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