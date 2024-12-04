Türkiye Atletizm Federasyonu Duyurdu: Atletizmde Türkiye Kara Listeden Çıktı

Dünya Atletizm Birliği, Türkiye’yi "yarışma manipülasyonu izleme listesinden" çıkardı. Türkiye Atletizm Federasyonu, "Türk sporunun üzerindeki kara lekelerden birini bertaraf etmenin ve Türk atletizmine itibarını geri kazandırmanın gururunu yaşıyoruz." diyerek duyurdu.

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Türkiye Atletizm Federasyonu Duyurdu: Atletizmde Türkiye Kara Listeden Çıktı

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türk sporunun üzerindeki kara lekelerden birini bertaraf etmenin ve Türk atletizmine itibarını geri kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Dünya Atletizm Birliği, bugün itibarıyla Türkiye’yi manipülasyon listesinin dışına çıkarmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Atletizmde Dürüstlük Birimi tarafından yürütülen 17 şüpheli yarışma sonucuyla ilgili soruşturmanın ardından Eylül 2022'de aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 7 ülke federasyonu izleme listesine alınmıştı.

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Kaynak: AA

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