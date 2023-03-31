Acun Ilıcalı bir kulüp daha almak için kolları sıvadı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Avrupa'dan bir takım daha almaya hazırlanıyor.

Acun Ilıcalı bir kulüp daha almak için kolları sıvadı

İngiliz ekibi Hull City'nin sahibi Türk iş adamı Acun Ilıcalı'nın, Avrupa'dan bir takım daha almaya hazırlandığı öne sürüldü.

Sporx'te yer alan habere göre; Ilıcalı, İrlanda Ligi ekiplerinden Shelbourne FC'yi de bünyesine katmaya yakın. Geçtiğimiz günlerde Shelbourne'un St. Patrick's Athletic ile oynadığı maçı tribünden izleyen Acun Ilıcalı'nın, yakın zamanda İrlanda ekibinin hisselerini almak istediği ifade edildi.

İrlanda Ligi'nde 5. sırada bulunan Shelbourne FC'nin teknik direktörlüğünü, Chelsea'nin eski oyuncularından Damien Duff yapıyor.

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