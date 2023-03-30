UEFA, üç Süper Lig takımına ceza verdi

UEFA, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'a çıktığı maçlarda meydana gelen olaylar nedeniyle ceza verdi.

Son Güncelleme:
UEFA, üç Süper Lig takımına ceza verdi

UEFA, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'a Avrupa kupalarındaki maçlarında yaşanan olaylar nedeniyle çeşitli cezalar verdi.

UEFA tarafından yapılan açıklamada, 16 Mart'ta oynanan Fenerbahçe ile Sevilla arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçında, sahaya yabancı madde atılması ve tribünlerdeki geçişlerin kapatılmasından dolayı Fenerbahçe'ye toplam 44 bin avro para ve bir sonraki UEFA maçında kısmen seyircisiz (5 bin koltuk) oynama cezası verildiği kaydedildi.

Basel ile Trabzonspor arasında 23 Şubat'ta oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi mücadelesinde, taraftarların tribünde havai fişek yakması ve sahaya atması nedeniyle Trabzonspor 20 bin avro cezaya çarptırıldı.

UEFA, Avrupa Konferans Ligi'nde 16 Mart'ta oynanan Sivasspor-Fiorentina maçındaki olaylar nedeniyle ev sahibi ekibe bir maç seyircisiz oynama, Sivassporlu Hakan Arslan'a da başka bir futbolcuya saldırdığı gerekçesiyle üç UEFA müsabakasından men cezası verildi.

Son Güncelleme:
Beşiktaş ile yollarını ayıran Josef de Souza'nın yeni takımı belli oldu Josef de Souza'nın yeni takımı belli oldu
Ezgi Mola'ya dehşeti yaşatmıştı. Mahkemedeki savunması pes dedirtti Ezgi Mola'ya dehşeti yaşatmıştı. Mahkemedeki savunması pes dedirtti
Fenerbahçe'den 7 taraftara süresiz men! Fenerbahçe'den 7 taraftara süresiz men!
Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak
ÇOK OKUNANLAR
Bugün seçim olsa hangi ittifak nerelerde kazanıyor: İşte il il sonuçlar! Bugün seçim olsa hangi ittifak nerelerde kazanıyor: İşte il il sonuçlar!
Mart ayının son anketi: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! Mart ayının son anketi: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!
Ankette durum 'bıçak sırtı': Kılıçdaroğlu - Erdoğan yarışında son durum ne, İnce oyları nasıl etkiliyor? Kılıçdaroğlu - Erdoğan yarışında durum ne, İnce oyları nasıl etkiliyor?
ABD'nin dev bankasından 'dolar' kuru tahmini: Bu seviyenin üzerine çıkacak! ABD'nin dev bankasından 'dolar' kuru tahmini!
Muharrem İnce'yi yalanlayan anket: Twitter hesabından paylaştı Muharrem İnce'yi yalanlayan anket: Twitter hesabından paylaştı