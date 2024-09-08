Aboubakar Transferinde Anlaşma Sağlandı
Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Vincen Aboubakar'ın Hatayspor'a transferi netleşti. Siyah-beyazlı kulübün, Hatayspor ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlandı.
Beşiktaş teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst’un kadroda düşünmediği Vincent Aboubakar kiralık gitmeye razı oldu.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş ile Hatayspor, Aboubakar transferi için yapmış olduğu görüşmelerde anlaşma sağladı.
Beşiktaş formasıyla toplamda 117 resmi maça çıkan Aboubakar, bu karşılaşmalarda 60 gol atarken, 14 de asist yaptı.