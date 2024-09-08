Aboubakar Transferinde Anlaşma Sağlandı

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Vincen Aboubakar'ın Hatayspor'a transferi netleşti. Siyah-beyazlı kulübün, Hatayspor ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlandı.

Aboubakar Transferinde Anlaşma Sağlandı

Beşiktaş teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst’un kadroda düşünmediği Vincent Aboubakar kiralık gitmeye razı oldu.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş ile Hatayspor, Aboubakar transferi için yapmış olduğu görüşmelerde anlaşma sağladı.

Beşiktaş formasıyla toplamda 117 resmi maça çıkan Aboubakar, bu karşılaşmalarda 60 gol atarken, 14 de asist yaptı.

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