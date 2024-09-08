Enes Doğan, 672. Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri’nin Başpehlivanı Oldu

Bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık finalinde Orhan Okulu'yu mağlup eden Enes Doğan başpehlivan oldu.

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Enes Doğan, 672. Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri’nin Başpehlivanı Oldu

Antalya'nın Elmalı ilçesinde Recep Gürbüz Stadı'nda üç gün süren organizasyona, 1540 pehlivan katıldı. CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin final etabı olan 672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Enes Doğan ile Orhan Okulu, başpehlivanlık final güreşinde rakip oldu.

Final karşılaşmasında Okulu'ya üstünlük sağlayan Doğan, 672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını kazandı. Güreş severler mücadeleye yoğun ilgi gösterdi.

672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri: İşte Çeyrek Finale Yükselen 8 Başpehlivan672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri: İşte Çeyrek Finale Yükselen 8 BaşpehlivanSpor

Kaynak: AA

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