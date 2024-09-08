Fenerbahçe'ye Osayi Samuel'den Kötü Haber

Süper Lig'e verilen milli takım arasında Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Osayi-Samuel antrenmanda sakatlandı. Antrenmanda sakatlanan 26 yaşındaki futbolcunun arka adelesinde kanama tespit edildi.

Tedavi süreci başlayan Osayi Samuel, 3 hafta sonra takıma katılacak. Nijeryalı sağ bek, 21 Eylül'de Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.

3 sezondur Fenerbahçe forması giyen futbolcu, Sarı lacivertlilerin ligde Kasımpaşa ve Avrupa Ligi'nde Saint Gilloise ile oynayacağı maçları da kaçıracak.