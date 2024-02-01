Abdülkadir Ömür Hull City yolcusu

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün Hull City'e transferini KAP'a bildirdi.

Son Güncelleme:
Abdülkadir Ömür Hull City yolcusu

Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, Hull City'e transfer oldu.

Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün, Hull City'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Hull City, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-EUR ödeme yapacaktır. Anlaşma kapsamında; Hull City'nin, oyuncu ile sözleşmesi devam ettiği süre boyunca İngiltere Premier Lige çıkması halinde, Kulübümüze, 2.500.000.-EUR daha ödeme yapacaktır. Ayrıca, Kulübümüze, oyuncunun bir başka kulübe kiralanması ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek.

Transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla Kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %50'si ödenecektir. Yine anlaşma uyarınca, oyuncunun Türkiye'ye transferi durumu söz konusu olması halinde öncelik hakkı Kulübümüze ait olacaktır" denildi.

Etiketler
Trabzonspor
Son Güncelleme:
Emeklilere yeni ödeme. Ek zamla birlikte banka hesaplarına yatırılacak Emeklilere yeni ödeme. Ek zamla birlikte banka hesaplarına yatırılacak
Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Yalı Çapkını dizisinde dengeler değişiyor! Ferit'i gölgede bırakacak yeni isim Yalı Çapkını dizisinde dengeler değişiyor! Ferit'i gölgede bırakacak yeni isim
Hatayspor'a, Hull City’den transfer Hatayspor'a, Hull City’den transfer
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi açıklandı: İşte 57 ili geride bırakan o ilçe! Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi açıklandı: İşte 57 ili geride bırakan o ilçe!
AKP'nin kalesi Bursa'dan son anket: Sürpriz sonuç herkesi şaşırttı AKP'nin kalesi Bursa'dan son anket: Sürpriz sonuç herkesi şaşırttı
Kriz büyüdü: Vergi borçlarına 'af' mı geliyor? Vergi borçlarına 'af' mı geliyor?
Bunu da mı bildiler? Simpsonlar'ın dünyayı ilgilendiren yeni tahmini sosyal medyayı ikiye böldü! Simpsonlar'ın dünyayı ilgilendiren yeni tahmini sosyal medyayı ikiye böldü!
Eski sevgililerinden vazgeçemeyen 5 burç belli oldu! Mutlaka geri dönüyorlar Eski sevgililerinden vazgeçemeyen 5 burç belli oldu