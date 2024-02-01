Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Yılport Samsunspor'la karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Yılport Samsunspor'la karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas organizasyonuyla devam antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.00'de Yılport Samsunspor'un konuğu olacak.

Kaynak: AA

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