Galatasaray, sağ bek transferini bitirmek üzere

Galatasaray, İngiliz ekibi Nottingham Forest’ta forma giyen Fildişi Sahilli sağ bek oyuncusu Serge Aurier ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray, sağ bek transferini bitirmek üzere

Galatasaray, Fransız futbolcu Sacha Boey’un Alman temsilcisi Bayern Münih’e transferinin ardından sağ bek pozisyonuna transferini yaptı. Sarı-kırmızılılar, Premier Lig takımlarından Nottingham Forest’ta forma giyen sağ bek Serge Aurier’in transferi konusunda anlaşma sağladı.

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Premier Lig’de 12, İngiltere Lig Kupası’nda 1 olmak üzere toplam 13 resmi maçta görev aldı ve 2 asist yaptı.

Fildişi Sahilli futbolcu kariyerinde daha önce Lens, Toulouse, Paris Saint-Germain, Tottenham ve Villarreal’de top koşturdu.

Kaynak: İHA

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