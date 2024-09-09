ABD Açık'ta Şampiyon Janik Sinner

Kadınlarda Belaruslu Aryna Sabalenka'nın zafere ulaştığı sezonun son büyük tenis turnuvası ABD Açık'ta erkekler şampiyonu da belli oldu.

New York kentinde düzenlenen organizasyonun erkekler şampiyonunu belirleyecek maçta, kariyerlerinde ilk kez ABD Açık'ta finale çıkan dünya 1 numarası Jannik Sinner ile 12 numaralı seribaşı Taylor Fritz karşılaştı.

İtalyan Sinner, seyircisi önünde oynayan Fritz'i 2 saat 16 dakika sonunda 6-3, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

2024 Avustralya Açık'tan sonra kariyerindeki 2. grand slam şampiyonluğuna uzanan 23 yaşındaki İtalyan raket, bu sezon 6'ncı, kariyerindeki 16'ncı tekler şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: AA