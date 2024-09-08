Galatasaray'dan Farklı Galibiyet! Cim Bom Gol Oldu Yağdı!

Galatasaray, milli arada düzenlediği hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı 8-3 kazanan sarı-kırmızılılarda yeni transfer Batshuayi, hat-trick yaptı.

Galatasaray'dan Farklı Galibiyet! Cim Bom Gol Oldu Yağdı!

Galatasaray liglere verilen milli arada Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'la hazırlık maçında karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 8-3 kazandı.

İLK YARI 4 GOL

Hazırlık maçında Esenler Erokspor'u konuk eden Galatasaray maçın ilk yarısını 4-2 üstünlükle bitirdi.

İlk yarının golleri Galatasaray'da Gabriel Sara, Michy Batshuayi, Yusuf Demir ve Lucas Torreira'dan gelirken Erokspor'un iki golü de Mame Faye'den geldi.

BATSHUAYI'DEN HAT-TRICK

Galatasaray'da Mertens ve Halil Dervişoğlu tabelayı değiştirirken ilk yarıda sahneye çıkan Belçikalı yıldız Michy Batshuayi ise ikinci yarıda attığı iki golle hat-trick yaptı. Erokspor'un son golü ise Hamza Catakovic'ten geldi.

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