Galatasaray'dan Farklı Galibiyet! Cim Bom Gol Oldu Yağdı!
Galatasaray, milli arada düzenlediği hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı 8-3 kazanan sarı-kırmızılılarda yeni transfer Batshuayi, hat-trick yaptı.
Galatasaray liglere verilen milli arada Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'la hazırlık maçında karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 8-3 kazandı.
İLK YARI 4 GOL
Hazırlık maçında Esenler Erokspor'u konuk eden Galatasaray maçın ilk yarısını 4-2 üstünlükle bitirdi.
İlk yarının golleri Galatasaray'da Gabriel Sara, Michy Batshuayi, Yusuf Demir ve Lucas Torreira'dan gelirken Erokspor'un iki golü de Mame Faye'den geldi.
BATSHUAYI'DEN HAT-TRICK
Galatasaray'da Mertens ve Halil Dervişoğlu tabelayı değiştirirken ilk yarıda sahneye çıkan Belçikalı yıldız Michy Batshuayi ise ikinci yarıda attığı iki golle hat-trick yaptı. Erokspor'un son golü ise Hamza Catakovic'ten geldi.