Galatasaray'dan Farklı Galibiyet! Cim Bom Gol Oldu Yağdı!

Galatasaray liglere verilen milli arada Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'la hazırlık maçında karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 8-3 kazandı.

İLK YARI 4 GOL

Hazırlık maçında Esenler Erokspor'u konuk eden Galatasaray maçın ilk yarısını 4-2 üstünlükle bitirdi.

İlk yarının golleri Galatasaray'da Gabriel Sara, Michy Batshuayi, Yusuf Demir ve Lucas Torreira'dan gelirken Erokspor'un iki golü de Mame Faye'den geldi.

BATSHUAYI'DEN HAT-TRICK

Galatasaray'da Mertens ve Halil Dervişoğlu tabelayı değiştirirken ilk yarıda sahneye çıkan Belçikalı yıldız Michy Batshuayi ise ikinci yarıda attığı iki golle hat-trick yaptı. Erokspor'un son golü ise Hamza Catakovic'ten geldi.