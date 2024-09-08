Fenerbahçe Transferi Resmen Açıkladı! Kostic İçin Juventus ile Anlaşmaya Varıldı

Sarı-lacivertli kulüp, Sırp futbolcu Filip Kostic transferi için Juventus ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Fenerbahçe Transferi Resmen Açıkladı! Kostic İçin Juventus ile Anlaşmaya Varıldı

Fenerbahçe, Filip Kostic'in transferi için Juventus ve oyuncu ile anlaşıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Filip Kostic'in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edilmiştir" denildi.

Fenerbahçe Transferi Resmen Açıkladı! Kostic İçin Juventus ile Anlaşmaya Varıldı - Resim : 1

GEÇEN YIL 33 MAÇTA FORMA GİYDİ

31 yaşındaki kanat oyuncusu Kostic, geçen sezon 33 müsabakada 2 bin 107 dakika süre aldı. Yaptığı 4 asistle takımına katkı sağladı.

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olarak gösterilen Filip Kostic'in kulübü Juventus ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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