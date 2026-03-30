A Millilerin Kosova 11'i Belli Oldu

A Milli Futbol Takımı’nın Kosova'yla oynayacağı 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finali öncesi ilk 11’i netleşti. Teknik direktör Montella’nın kadroda tek değişiklik yapması bekleniyor.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde yarın Kosova'yla karşı karşıya gelecek. Priştine’deki Fadil Vokrri Stadı’nda oynanacak mücadele yarın saat 21.45’te başlayacak.

Maç öncesi teknik direktör Montella’nın sahaya süreceği ilk 11 de büyük ölçüde netleşti. Romanya maçına göre tek değişiklik yapılması beklenirken, Zeki Çelik’in sakatlığını atlatıp kadroda yer alabileceği belirtildi.

İŞTE İLK 11'LER

Türkiye’nin sahaya çıkması beklenen 11’i şu şekilde: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu.

