Fenerbahçe Earvin Ngapeth ile Yolları Ayırdığını Duyurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, 35 yaşındaki Fransız smaçör Earvin Ngapeth ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada Fransız oyuncu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiği duyuruldu.

GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı’nın Fransız smaçörü Earvin Ngapeth’in dün Gebze Belediyespor ile oynanan maç öncesinde salon dışında sigara içerken görülmesi taraftarlar arasında tepki çekmişti.

Kaynak: Haber Merkezi