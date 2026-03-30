Alperen Şengün Aynı Maçta Hem Houston Rockets Hem NBA Tarihine Geçti

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, New Orleans Pelicans’ı 134-102 mağlup ettikleri karşılaşmayı 36 sayı, 17 ribaund, 7 asist, 3 top çalma ve 3 blokla tamamladı. Milli basketbolcu, ayrıca bu performansıyla NBA tarihinde bir maçta 35+ sayı, 10+ ribaund, 5+ asist, 3+ top çalma, 3+ blok ve 5+ üçlük kaydeden ilk oyuncu olarak da dikkat çekti.

Alperen Şengün Aynı Maçta Hem Houston Rockets Hem NBA Tarihine Geçti
NBA’de normal sezon heyecanı 8 karşılaşmayla devam etti. Houston Rockets, deplasmanda New Orleans Pelicans’ı 134-102 mağlup ederek 45. galibiyetini aldı. Houston’da milli basketbolcu Alperen Şengün, 36 sayı, 13 ribaund, 7 asist, 3 top çalma ve 3 blokla oynadı.

AYNI GECEDE ÇİFTE GURUR

Kevin Durant ise mücadeleyi 20 sayı, 6 asist, 4 ribaund ve 1 top çalmayla tamamladı. Bu performansıyla Şengün, James Harden ile birlikte Houston Rockets tarihinde birden fazla normal sezon maçında 35+ sayı, 10+ ribaund, 5+ asist ve 5+ üçlük istatistiklerine ulaşan ikinci oyuncu oldu.

NBA TARİHİNE GEÇTİ

Milli oyuncu ayrıca bu karşılaşmada NBA tarihinde bir maçta 35+ sayı, 10+ ribaund, 5+ asist, 3+ top çalma, 3+ blok ve 5+ üçlük kaydeden ilk isim olarak da kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA

Fenerbahçe Kolları Sıvadı: Skriniar Eski Dostuyla Buluşuyor Skriniar Eski Dostuyla Buluşuyor
Antrenmanda Fenalaşan Mircea Lucescu Hastaneye Kaldırıldı Mircea Lucescu Hastaneye Kaldırıldı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
TFF’den Lucescu'ya Geçmiş Olsun Mesajı TFF’den Lucescu'ya Geçmiş Olsun Mesajı
Kenan Zirveyi Kaptırmadı... Değeri Dudak Uçuklattı Kenan Zirveyi Kaptırmadı... Değeri Dudak Uçuklattı
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tengsiri Hayatını Kaybetti: İsrail 3 Gün Önce 'Öldürdük' Demişti Deniz Kuvvetleri Komutanı Tengsiri Hayatını Kaybetti
Etimesgut Belediyesi'ne Operasyon: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı Etimesgut Belediyesi'ne 'Zimmet' Soruşturması
Valilikten Şehit Polisle İlgili Son Dakika Açıklaması: Kalbi Yeniden Çalıştırıldı, Hayata Döndürüldü 'Şehit' Polis Yeniden Hayata Döndürüldü
AK Parti'ye Şikayet Yağdı, Tartışma Alevlendi: Trafik Cezaları Yeniden Şekilleniyor AK Parti'ye Şikayet Yağdı, Tartışma Alevlendi: Trafik Cezaları Yeniden Şekilleniyor
Usta Tarihçi İlber Ortaylı İçin Flaş Karar: Acı Kaybın Ardından Ailesi Duyurdu Usta Tarihçi İlber Ortaylı İçin Flaş Karar: Acı Kaybın Ardından Ailesi Duyurdu