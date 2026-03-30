Alperen Şengün Aynı Maçta Hem Houston Rockets Hem NBA Tarihine Geçti

NBA’de normal sezon heyecanı 8 karşılaşmayla devam etti. Houston Rockets, deplasmanda New Orleans Pelicans’ı 134-102 mağlup ederek 45. galibiyetini aldı. Houston’da milli basketbolcu Alperen Şengün, 36 sayı, 13 ribaund, 7 asist, 3 top çalma ve 3 blokla oynadı.

AYNI GECEDE ÇİFTE GURUR

Kevin Durant ise mücadeleyi 20 sayı, 6 asist, 4 ribaund ve 1 top çalmayla tamamladı. Bu performansıyla Şengün, James Harden ile birlikte Houston Rockets tarihinde birden fazla normal sezon maçında 35+ sayı, 10+ ribaund, 5+ asist ve 5+ üçlük istatistiklerine ulaşan ikinci oyuncu oldu.

NBA TARİHİNE GEÇTİ

Milli oyuncu ayrıca bu karşılaşmada NBA tarihinde bir maçta 35+ sayı, 10+ ribaund, 5+ asist, 3+ top çalma, 3+ blok ve 5+ üçlük kaydeden ilk isim olarak da kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA