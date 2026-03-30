Ederson’dan Türkiye İtirafı

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Ederson Süper Lig’deki taraftar atmosferini Brezilya tribünlerine benzetti. Deneyimli kaleci, Türkiye’de futbolun çok daha yoğun yaşandığını söyledi.

Fenerbahçe’nin kalecisi Ederson Türkiye’deki ilk sezonuna dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İngiltere’deki futbol kültürüyle kıyaslandığında Türkiye’de atmosferin çok daha yoğun olduğunu belirten Ederson, taraftarların maç boyunca hiç susmadığını söyledi. Brezilyalı kaleci, bu ortamın kendi ülkesindeki Corinthians ve Vasco da Gama taraftarlarını hatırlattığını ifade etti.

ŞAMPİYONLUK MESAJI

Şampiyonluk yarışına da değinen Ederson, ligde her şeyin açık olduğunu ve sezon sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı. Deneyimli kaleci, Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansına inandığını dile getirdi.

Milli takım hedeflerine de değinen Ederson, Brezilya’nın kadro kalitesiyle Dünya Kupası’nı kazanabilecek güce sahip olduğunu söyledi. Kariyerinde birlikte çalıştığı teknik direktörleri de değerlendiren Ederson, Pep Guardiola’yı daha detaycı ve yoğun, Carlo Ancelotti’yi ise daha rahat bir karakter olarak tanımladı.

Kaynak: NTV Spor

