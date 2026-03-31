A Milliler İçin Kritik Viraj: Dünya Kupası Bileti İçin Son Eşik
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası bileti almak için Kosova'yla deplasmanda mücadele ediyor.
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Türkiye A Milli Futbol Takımı, Kosova deplasmanında sahaya çıktı. Priştine’deki Fadil Vokrri Stadı’nda 21.45’te başlayan karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetiyor. Mücadele TV8 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
A Milliler, 10'uncu dakikada gole yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun şutu Hajdari'den sekti. Kenan Yıldız seken topu önünde buldu ve şut çekti. Top, Kosova savunmasından kornere çıktı.
Zeki Çelik 18'inci dakikada ceza sahası içinde yerde kaldı. Penaltı beklenilse de Michael Oliver maçı devam ettirdi.
Kosova 22'ndi ve 24'üncü dakikada gole yaklaştı ancak istediğini bulamadı.
GOLLL A Milli Takım 53'üncü dakikada atağa çıktı. Kenan'ın çevirdiği topu Orkun kaleye gönderdi, Kerem son dokunan isim olarak aradığımız golü kaydetti.
