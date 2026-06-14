A Milliler 24 Yıl Sonra Sahneye Çıkıyor: İşte Muhtemel 11'ler

24 yıl sonra Dünya Kupası heyecanını yeniden yaşayan A Milli Takım, ilk sınavında Avustralya'yla karşı karşıya gelecek. Yolculuğuna galibiyetle başlamak isteyen Ay-Yıldızlılar'ın muhtemel 11'i belli oldu.

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A Milliler 24 Yıl Sonra Sahneye Çıkıyor: İşte Muhtemel 11'ler
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A Milli Futbol Takımı, 24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkıyor. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'yla karşı karşıya gelecek.

Kanada'nın Vancouver kentinde oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 07.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

A Milliler 24 Yıl Sonra Sahneye Çıkıyor: İşte Muhtemel 11'ler - Resim : 1

HANGİ OYUNCULARLA BAŞLANACAK?

NTV Spor'un haberine göre muhtemel 11'ler de ortaya çıktı.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Can Uzun, Kerem Aktürkoğlu.

Avustralya: Ryan, Circati, Herrington, Souttar, Italiano, O'Neill, Trewin, Bos, Volpato, Irankunda, Toure.

DÜNYA KUPASI KARNEMİZ

Avustralya karşısında sahaya çıkacak Türkiye, tarihindeki 652'nci maçını oynayacak. Ay-Yıldızlı ekip, geride kalan 651 karşılaşmada 259 galibiyet, 151 beraberlik ve 241 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 903 kez havalandıran Milli Takım, kalesinde ise 927 gol gördü.

Türkiye, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 34'üncü maçına çıkacak. Montella döneminde oynanan 33 karşılaşmada 20 galibiyet elde eden Ay-Yıldızlı ekip, 5 kez berabere kaldı ve 8 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte 61 gol atan Milli Takım, kalesinde 41 gol gördü.

Avustralya'yla Türkiye, bugüne kadar yalnızca iki kez karşı karşıya geldi. 2004 yılında oynanan iki mücadeleyi de Türkiye kazandı. İlk karşılaşma 1-0, ikinci mücadele ise 3-1'lik skorla sonuçlandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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