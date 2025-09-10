A Milli Takım’da Cedi Osman Alarmı! Yarı Final Öncesi Sakatlandı! Yunanistan Maçına Yetişecek mi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Polonya’yı 91-77 mağlup eden A Milli Basketbol Takımı, yarı finale adını yazdırdı. Tarihi başarı sonrası Başantrenör Ergin Ataman ve milli oyuncu Furkan Korkmaz, Arena Riga’da düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"TARİHİ BİR YARI FİNAL OYNAYACAĞIZ"

Sonuca çok sevindiklerini belirten Ergin Ataman, Alperen Şengün’ün "triple double" performansına dikkat çekti. Ataman, "Alperen sadece Avrupa’nın değil, NBA’in de en iyi savunmacılarından biri. Polonya’nın agresif savunmasına aynı şekilde yanıt verdik. Cedi’yi Ponitka ile eşleştirdik, Şehmus’u Loyd’a verdik ve çok başarılı olduk. Savunma sonrası hızlı hücumlarla oyunu kontrol ettik. Yarı final bizim için tarihi olacak, 2001’den sonra ilk kez final için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CEDİ OSMAN’IN SAKATLIĞI ENDİŞE YARATTI

Mücadelede sakatlanarak oyundan çıkan kaptan Cedi Osman hakkında da bilgi veren Ataman, "Ayak bileğinde ciddi bir sıkıntı var. Stres kırığından şüphelendik ama öyle olmadığı tespit edildi. Şu an ödemi var, basmakta zorlanıyor. Bugün ya da yarın maç olsa oynayamazdı ama Cedi’yi tanıyorsam, Yunanistan karşısında mutlaka sahada olacaktır" dedi.

Kaynak: TRT Spor