Galatasaray Eyüpspor'a Hazırlanıyor

Galatasaray, Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti. Kaleci Uğurcan Çakır da ilk kez takımla birlikte çalıştı.

Süper Lig ekibi Galatasaray, Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde salonda ısınma ve kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, sahada koşu ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi kaleci Uğurcan Çakır da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray, yarın saat 18.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İHA

Galatasaray
