Beşiktaş'a Yeni Transfer! Sağ Kanada Dev Takviye

Süper Lig'in köklü kulüplerinden Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için Kayserispor'un kaptanı Gökhan Sazdağı ile anlaştı. Deneyimli sağ bek oyuncusu, siyah-beyazlı ekibe transfer olarak yeni bir sayfa açıyor.

Kayserispor, transferi resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Takım kaptanımız Gökhan Sazdağı’nın transferi konusunda Beşiktaş JK ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

GÖKHAN SAZDAĞI'NIN KARİYERİ

Kayserispor ile 4 sezonu geride bırakan Gökhan Sazdağı, gösterdiği performansla dikkat çekiyordu. Süper Lig'de son 3 sezonda 30'ar maç üzeri oynama istikrarı yakalayan Gökhan, yaptığı asistlerle takımının kritik puanlar kazanmasında yardımcı oldu.

Fenerbahçe altyapısından yetişen Gökhan, Turgutluspor ve Manisaspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2015 yazında o zamanki adı Gazişehir olan Gaziantep FK'ya transfer oldu. TFF 2. Lig'de Karagümrük ve Hatayspor formaları da giyen Gökhan TFF 1. Lig'de Adanaspor ve Boluspor'da futbolunu olgunlaştırdı.

2021 yazında Kayserispor'a transfer olan deneyimli oyuncu, asıl çıkışını burada gerçekleştirdi.

