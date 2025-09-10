Beşiktaş'a Yeni Transfer! Sağ Kanada Dev Takviye

Kayserispor kaptanı Gökhan Sazdağı, Beşiktaş'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, kaptanlarının emekleri için teşekkür ederek veda mesajı yayınladı.

Beşiktaş'a Yeni Transfer! Sağ Kanada Dev Takviye
Süper Lig'in köklü kulüplerinden Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için Kayserispor'un kaptanı Gökhan Sazdağı ile anlaştı. Deneyimli sağ bek oyuncusu, siyah-beyazlı ekibe transfer olarak yeni bir sayfa açıyor.

Kayserispor, transferi resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Takım kaptanımız Gökhan Sazdağı’nın transferi konusunda Beşiktaş JK ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

Beşiktaş'a Yeni Transfer! Sağ Kanada Dev Takviye - Resim : 1

GÖKHAN SAZDAĞI'NIN KARİYERİ

Kayserispor ile 4 sezonu geride bırakan Gökhan Sazdağı, gösterdiği performansla dikkat çekiyordu. Süper Lig'de son 3 sezonda 30'ar maç üzeri oynama istikrarı yakalayan Gökhan, yaptığı asistlerle takımının kritik puanlar kazanmasında yardımcı oldu.

Fenerbahçe altyapısından yetişen Gökhan, Turgutluspor ve Manisaspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2015 yazında o zamanki adı Gazişehir olan Gaziantep FK'ya transfer oldu. TFF 2. Lig'de Karagümrük ve Hatayspor formaları da giyen Gökhan TFF 1. Lig'de Adanaspor ve Boluspor'da futbolunu olgunlaştırdı.

2021 yazında Kayserispor'a transfer olan deneyimli oyuncu, asıl çıkışını burada gerçekleştirdi.

ÇOK OKUNANLAR
