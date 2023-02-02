A Milli Takım, Galler ile Samsun’da karşılaşacak

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda A Milli Takım’ın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Galler ile karşı karşıya gelecek.

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A Milli Takım, Galler ile Samsun’da karşılaşacak

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda A Milli Takım’ın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Galler ile yapacağı karşılaşmanın Samsun’da oynanmasını kararlaştırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde oynayacağı Galler karşılaşmasının Samsun’da oynanacağını açıkladı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda 19 Haziran Pazartesi günü oynanacak Türkiye-Galler müsabakası, saat 21.45’te başlayacak. Milliler, daha önce Samsun’da oynadığı tek karşılaşmada 1 Mayıs 1996 tarihinde Ukrayna’yı 3-2 mağlup etmiş ve bu karşılaşma rakibiyle A Milli düzeyde yapılan ilk mücadele olarak kayıtlara geçmişti.

Samsun, Galler karşılaşmasıyla ilk kez A Milli Takım’ın resmi bir maçına ev sahipliği yapacak ve 27 sene sonra yeniden ay-yıldızlıları ağırlayacak.

Kaynak: İHA

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