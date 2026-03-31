24 Yıllık Hasret Sona Erdi: Ve Dünya Kupası’ndayız!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova’yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı. Priştine’deki Fadil Vokrri Stadı’nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlılar, aradığı golü ikinci yarıda buldu.

İlk yarıda iki takım da pozisyonlar bulsa da gol sesi çıkmadı. Kosova özellikle Asllani'yle tehlikeli geldi ancak gole geçit verilmedi. Uğurcan Çakır kritik kurtarışlar yaptı.

BEKLENEN GOL GELDİ

Karşılaşmanın kırılma anı 53'üncü dakikada yaşandı. Hızlı gelişen atakta Kenan Yıldız’ın çizgiden içeri çevirdiği topa Orkun Kökçü dokundu, pozisyonu iyi takip eden Kerem Aktürkoğlu topu ağlara gönderdi. Bu gol, maçın da kaderini belirledi.

24 YILDIR BEKLİYORDUK

Kalan dakikalarda A Milliler savunmada disiplinini korurken, Kosova beraberlik için baskı kurmaya çalıştı. Ancak Uğurcan Çakır’ın kritik müdahaleleri ve savunma hattının direnci skoru değiştirmedi. Bu sonuçla Türkiye, 24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine dönmeyi başardı.

Öte yandan uzun süren sakatlığının ardından kadroya dönen Ozan Kabak, 23 maç sonra ilk 11’de sahaya çıkarak önemli bir geri dönüşe imza attı. Milli takımda Merih Demiral sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, teknik ekip bazı isimleri maç kadrosuna dahil etmedi.

Kaynak: Haber Merkezi