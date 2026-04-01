Savaş'ta 33'üncü Gün... ABD'den Askeri Yığınak! 3'üncü Savaş Gemisi Yolda

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaş, müzakere görüşmelerine rağmen 33'üncü gününde de devam ediyor. Ayrıca ABD, Orta Doğu’daki askeri varlığını daha da artırarak bölgeye 3'üncü uçak gemisini gönderdi. USS George H.W. Bush’un Norfolk Limanı’ndan ayrıldığı ve mevcut 2 gemiye katılmak üzere görevlendirildiği bildirildi.

Wall Street Journal’ın ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, gemi ve ona eşlik eden savaş unsurları, Arap Denizi ve çevresinde konuşlu Amerikan deniz gücünü güçlendirmek amacıyla bölgeye yönlendirildi.

'ÇOK SAYIDA SENARYO MASADA'

Askeri yığınak, Washington’un İran’a yönelik politikalarının sertleştiği bir döneme denk geldi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’a yönelik olası askeri seçeneklerin masada olduğunu belirterek kara operasyonu dahil 'çok sayıda senaryonun değerlendirildiğini' söyledi.

İran cephesinden de sert yanıtlar geliyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, olası bir kara harekatına karşı hazırlıklı olduklarını belirterek, 'savaşın sona ermesi dışında bir seçeneği kabul etmeyeceklerini' vurguladı.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA