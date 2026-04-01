MİT Başkanı Kalın, Hamas Heyetiyle Bir Araya Geldi

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle Ankara’da bir araya geldi. Görüşmede Gazze’deki insani kriz, İsrail’in saldırıları ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler ele alındı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil el-Hayye ve beraberindeki heyetle Ankara’da bir araya geldi. Görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve bölgede derinleşen insani kriz ana gündem başlıkları arasında yer aldı. Ayrıca Batı Şeria’da Mescid-i Aksa’ya yönelik kısıtlamalar da ele alındı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Taraflar, Gazze Barış Planı’nın ilk aşamasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinin önemine dikkat çekerken, planın ikinci aşamasına geçiş ihtimali üzerine de değerlendirmelerde bulundu. Hamas heyeti, Türkiye’nin Gazze’de ateşkes ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik girişimleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Öte yandan Hamas heyeti, gün içinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da görüştü.

