Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Bizim Çocuklar'a Tebrik Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Mlli Takım'a tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova’yı mağlup ederek Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrik mesajı şöyle:

"2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova’yı mağlup ederek Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı, Bizim Çocuklar’ı gönülden tebrik ediyorum. Ay yıldızlı bayrağımızı 24 yılın ardından futbolun bu en büyük sahnesinde dalgalandıracak olan Millî Takımımıza önce Avustralya, Paraguay ve ABD’ye karşı oynayacağımız grup maçlarında, daha sonra inşallah finale kadar gideceğimizi ümit ettiğimiz mücadelelerde başarılar diliyorum.

Bizim Çocuklar’ın her zaman olduğu gibi ay yıldızlı formayı zaferden zafere taşıyacağına, milletimizin göğsünü kabartacağına inancımız tamdır. Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum."

A Millilerin Dünya Kupası Sınavı... İşte RakiplerA Millilerin Dünya Kupası Sınavı... İşte RakiplerSpor

24 Yıllık Hasret Sona Erdi: Ve Dünya Kupası’ndayız!24 Yıllık Hasret Sona Erdi: Ve Dünya Kupası’ndayız!Spor

Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Osimhen Geri mi Dönüyor? Galatasaray Duyurdu Osimhen Geri mi Dönüyor? Galatasaray Duyurdu
A Millilerin Dünya Kupası Sınavı... İşte Rakipler A Millilerin Dünya Kupası Sınavı... İşte Rakipler
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
A Millilerin Dünya Kupası Sınavı... İşte Rakipler A Millilerin Dünya Kupası Sınavı... İşte Rakipler
MİT Başkanı Kalın, Hamas Heyetiyle Bir Araya Geldi MİT Başkanı Kalın, Hamas Heyetiyle Bir Araya Geldi
Bursa Büyükşehir Belediyesine Operasyon: Gözaltındaki Başkan Mustafa Bozbey'den İlk Açıklama Gözaltındaki Başkan Mustafa Bozbey'den İlk Açıklama
İran'dan Müzakere Açıklaması: 'Kara Savaşına Hazırız, Ateşkesi Kabul Etmeyeceğiz' 'Kara Savaşına Hazırız, Ateşkesi Kabul Etmeyeceğiz'