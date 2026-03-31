ABD'li Gazeteci Shelly Kittleson Irak'ta Kaçırıldı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Shelly Kittleson adlı ABD’li gazetecinin kaçırıldığı bildirildi.

Irak İçişleri Bakanlığı, Shelly Kittleson’ın başkent Bağdat’ta kaçırıldığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında "Güvenliği sarsmaya yönelik herhangi bir girişime veya yabancı misafirlerin hedef alınmasına izin vermeyeceğiz" dendi.

ŞÜPHELİ ARAÇ KAÇARKEN TAKLA ATTI

Yerel basındaki haberlerde gazetecinin Bağdat’ın merkezindeki otelinin yakınlarında kaçırıldığı yazıldı. Kaçırılma olayında kullanılan bir araç, kovalamaca sırasında takla attı ve bu sırada şüphelilerden biri yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması ve gazetecinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bağdat ve İtalya’da yaşayan Kittleson Al-Monitor, Foreign Policy, Newsline Magazine, BBC ve İtalyan haber ajansları için Ortadoğu ve Afganistan üzerine haberler yapıyordu.

Kaynak: AA

