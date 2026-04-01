A Millilerin Dünya Kupası Sınavı... İşte Rakipler

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası’ndaki rakipleri belli oldu.

A Millilerin Dünya Kupası Sınavı... İşte Rakipler
Türkiye, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova’yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra turnuvaya katılma hakkı elde etti. Priştine’de oynanan mücadelede galibiyeti getiren golü 53. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ay-yıldızlıların Dünya Kupası’ndaki rakipleri de netleşti. Türkiye, D Grubu’nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edecek.

FİKSTÜR HENÜZ NETLEŞMEDİ

2002’den bu yana ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkacak olan milliler, grup aşamasında zorlu rakiplere karşı üst tura yükselme mücadelesi verecek. Turnuvada ilk maç programı ve detaylı fikstürün ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

24 Yıllık Hasret Sona Erdi: Ve Dünya Kupası’ndayız!24 Yıllık Hasret Sona Erdi: Ve Dünya Kupası’ndayız!Spor

24 Yıllık Hasret Sona Erdi: Ve Dünya Kupası’ndayız! Ve Dünya Kupası’ndayız!
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Osimhen Geri mi Dönüyor? Galatasaray Duyurdu Osimhen Geri mi Dönüyor? Galatasaray Duyurdu
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
A Millilerin Dünya Kupası Sınavı... İşte Rakipler A Millilerin Dünya Kupası Sınavı... İşte Rakipler
MİT Başkanı Kalın, Hamas Heyetiyle Bir Araya Geldi MİT Başkanı Kalın, Hamas Heyetiyle Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Bizim Çocuklar'a Tebrik Mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Bizim Çocuklar'a Tebrik Mesajı
Bursa Büyükşehir Belediyesine Operasyon: Gözaltındaki Başkan Mustafa Bozbey'den İlk Açıklama Gözaltındaki Başkan Mustafa Bozbey'den İlk Açıklama
İran'dan Müzakere Açıklaması: 'Kara Savaşına Hazırız, Ateşkesi Kabul Etmeyeceğiz' 'Kara Savaşına Hazırız, Ateşkesi Kabul Etmeyeceğiz'