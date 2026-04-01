A Millilerin Dünya Kupası Sınavı... İşte Rakipler

Türkiye, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova’yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra turnuvaya katılma hakkı elde etti. Priştine’de oynanan mücadelede galibiyeti getiren golü 53. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ay-yıldızlıların Dünya Kupası’ndaki rakipleri de netleşti. Türkiye, D Grubu’nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edecek.

FİKSTÜR HENÜZ NETLEŞMEDİ

2002’den bu yana ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkacak olan milliler, grup aşamasında zorlu rakiplere karşı üst tura yükselme mücadelesi verecek. Turnuvada ilk maç programı ve detaylı fikstürün ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

