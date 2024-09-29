23 Elazığ FK Düzcespor ile Yenişemedi

23 Elazığ FK, Nesine 3. Lig 1. Grup’un 4. haftasında Düzcespor ile berabere kaldı.

23 Elazığ FK Düzcespor ile Yenişemedi

23 Elazığ FK, Nesine 3. Lig 1. Grup’un 4. haftasında konuk ettiği Düzcespor ile golsüz berabere kaldı.

Nesine 3. Lig 1. Grup’un 4. haftasında 23 Elazığ FK, Düzce Cam Düzcespor’u ağırladı. Doğukent Stadı’nda oynanan maçta iki takım 31. dakikada 10 kişi kaldı. 23 Elazığ FK’dan Emin ile Düzcespor'dan Berkay'ın ikili mücadele sonrası çıkan tartışmadan dolayı her iki futbolcu kırmızı kart gördü. Mücadele başladığı gibi 0-0 berabere sona erdi. 23 Elazığ FK bu beraberlikle puanını 3’e çıkardı.

Kaynak: İHA

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