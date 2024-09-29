Messi Kendinden Geçti, Hakaretler Savurdu

Lionel Messi'nin formasını giydiği ABD takımı Inter Miami, MSL'te Charlotte'u kendi evinde ağırladı. Chase Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1’lik beraberlikle tamamlandı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta, misafir takım 57. dakikada Karol Swiderski'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole 67. dakikada Messi karşılık verdi.

ÖNCE HAKARET SONRA KÜFÜR

Arjantin basınından TN'in haberine göre; Lionel Messi maçın ardından sinirlerine hakim olamadı ve hakemin yüzüne karşı hakaretler savurdu.

Haberde, Messi'nin işaret parmağını hakem Ramy Touchan'a doğrultarak "Sen tam bir baş belasısın" diye bağırdıktan sonra sinirlerine hakim olamayarak küfür ettiği iddia edildi.

Inter Miami, bu maçta bıraktığı 2 puana rağmen MLS'te en yakın rakibinin 8 puan önünde, 65 puanla liderlik koltuğunda oturmayı sürdürüyor.