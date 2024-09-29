Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul Bu Eserle Sporun Başkenti Olacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Bugün sizlerle muhteşem bir spor tesisinin açılışında birlikteyiz. İstanbul'un tarihi zenginliğini sporla birleştirecek eseri sizlerle buluşturmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Burası aynı zamanda İstanbul'un dünya spor sahnesinde hak ettiği yere ulaşması için atılan en güçlü adımlardan birisidir. Gençlerimize, basketbol tutkunlarına ve aziz milletimize hayırlı olmasını dilerim.

'İSTANBUL, SPORUN BAŞKENTİ OLACAKTIR'

Dünya genelinde öne çıkan şehirler kültür ve tarihle birlikte sporla da adlarını duyurmuşlardır. Bugünden sonra İstanbul da dünya spor şehirleri arasında yer alacaktır. Şu an içinde bulunduğumuz eserle İstanbulumuz sporun başkentlerinden biri olacaktır. Bu modern merkezin hizmete girmesiyle Türk basketbolu hedeflerine koşar adım devam edecektir. İstanbul'u ve Türkiye'yi bir spor merkezi olarak bu eserin tanıtacağına inanıyorum. Abdi İpekçi Spor Salonu, Türk basketol tarihine unutulmaz nice eserler bıraktı. Ama salon iyice yıpranmış ve beklentileri karşılayamaz hale gelmişti. Türk basketboluna yakışır bir tesis inşa edelim istedik. 2021 yılının sonunda çalışmaları başlattık. Düzenli basketol oynayan bir sporsever olarak projenin her aşamasını takip ettim. Bugün de projeyi basketbol severlerin hizmetine sunuyoruz.

'TÜRK BASKETBOLUNA YETENEK KAZANDIRMA MERKEZİ İNŞA ETTİK'

Şunu öncelikle söylemek isterim, sadece bir spor kompleksi değil, aynı zamanda Türk basketboluna yetenek kazandırma merkezi inşa ettik. Sporcularımız burada destanlar yazacak, milletçe göğsümüzü kabartan başarılara imza atacaklar. Merkezimiz 10 bin kişilik ana salonu, bin kişilik antrenman ve maç salonu, 3 adet 500 kişilik altyapı salonlarıyla göz dolduruyor.

Aynı zamanda 417 adet otomobil ve 25 adet otobüs kapasiteli otopark alanı bulunuyor. Sporculara özel otel ve spor salonuna sahip. Türkiye Basketbol Federasyonumuz da inşallah burada hizmet verecektir. 8 derslikli, toplam 200 öğrenci kapasiteli basketbol lisesinde öğrencilerimize kapsamlı eğitim verilecek. Yıldız olarak yetişmelerini sağlayacağız. Kütüphane ve müzelerle güzel alanları donattık. 150 bin metrekare büyüklüğe sahip bu merkez her bakımdan İstanbul'a yakışan bir eser oldu. Tam anlamıyla vizyon projesi olan bu eserin Türk basketboluna hayırlı olmasını temenni ediyorum.