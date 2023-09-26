2026 Avrupa Şampiyonası Türkiye'de

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Müjdeyi vereyim, 2026 Avrupa Şampiyonası'nın ev sahipliği bizde. Ortak bir ev sahipliği olacak ancak ağırlık bizim, final aşamaları da bizde olacak" dedi.

2026 Avrupa Şampiyonası Türkiye'de

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2026 Voleybol Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılacağını duyurdu.

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Üstündağ, yaptığı açıklamada, "Müjdeyi vereyim, 2026 Avrupa Şampiyonası'nın ev sahipliği bizde. Ortak bir ev sahipliği olacak ancak ağırlık bizim, final aşamaları da bizde olacak. 2027 için de görüşmelerimiz sürüyor" diye konuştu.

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