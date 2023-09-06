Zonguldak'ta vaiz Filenin Sultanları'nı hedef gösterdi, cemaat camiyi terk etti

Zonguldak merkez Ulu Cami’de dün kılınan öğle namazı öncesinde cemaate vaaz veren İl Vaizi Ali Koblay'ın Avrupa Şampiyonluğu'nu kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na yönelik sözleri üzerine cemaatin bir kısmı namazı kılmadan camiyi terk etti. Olayın ardından bir açıklama yapan Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun, vaizin sözlerinin maksadını aştığını belirerek kendisini uyardıklarını söyledi.

Gazete Duvar'dan Mustafa Özdemir'in haberine göre Zonguldak Merkez Ulu Cami’de öğle namazı öncesinde vaaz veren İl Vaizi Ali Koblay, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularının kıyafetlerinin 'dinen sakıncalı' olduğunu savundu. Vaiz Koblay'ın "Zafere giden yolda her şey mübah değildir" sözlerine cemaatten tepki gösterildi. Vaiz Ali Koblay’a tepki gösterenlerden Ekrem Güllüdağ, “Siz Kuran kurslarında erkek çocuklara tecavüz edilirken burada konuştunuz mu da Voleybol Milli Takımı hakkında konuşuyorsunuz" dedi. Cemaatten bir başka kişi de "Neymiş sakıncalı olan hocam açıkla da bilelim" ifadelerini kullandı.

Cemaatten bazı kişilerin araya girmesi sonucu yatıştırılan tartışmanın ardından vaizin sözlerine tepki gösterenlerden bazıları öğle namazını kılmadan camiyi terk ederken, Vaiz Ali Koblay ise “Tamam tamam" diyerek namaza geçti.

MÜFTÜ: SÖZLERİ MAKSADINI AŞMIŞ

Tepkiler üzerine bir açıklama yapan Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun, vaiz Ali Koblay’ın sözlerinin maksadını aştığını belirterek, "Kendisiyle görüşüp ikaz ettim. Çok üzgün olduğunu söyledi. Her kim olursa olsun ötekileştiren ifadeler kullanması doğru değil. Bizler Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Anayasa'nın 136'ncı maddesinde de belirtildiği gibi laiklik çerçevesinde her türlü siyasi düşünce dışında kalmak zorundayız. Milletimizin gururu olmuş, milli sporcularımız hakkında yani hedef gösterilerek böyle bir konuşma yapılması kabul edilmez. Tecrübeli bir vaiz olan arkadaşımız da genel ifadeler kullanıldığını söyledi. Bugün vaiz arkadaşlarımla bir toplantı yaparak bu tür konularda daha hassas olmalarını söyledim” dedi.