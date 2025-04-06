20. Uluslararası Runtalya Maratonu Bitti

Antalya'da 65 ülkeden 1800'ü yabancı yaklaşık 10 bin koşucunun katılımıyla düzenlenen 20. Uluslararası Runtalya Maratonu sona erdi.

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20. Uluslararası Runtalya Maratonu Bitti

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde, Antalya Valiliğinin koordinasyonunda ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Turset Project Management tarafından 2006'dan bu yana düzenlenen maraton; profesyonelleri, amatörleri, markaları ve sivil toplum örgütlerini aynı çatı altında buluşturdu.

Atatürk Kültür Merkezi'nin önünden startı verilen yarışlarda sporcular, kıyasıya mücadele etti.

Yarışmada, 42 kilometre maraton erkekler kategorisinde Mestan Turhan birinci, Roman Efimov ikinci ve Aleksey Osokin üçüncü oldu. Kadınlarda Natalia Kahraman birinciliği, Shamha Ahmed ikinciliği, Luliia Fernas üçüncülüğü elde etti.

21 kilometre yarı maraton erkeklerde Recep Berk Şenyurt birinci, Abdelali Bouazzaoui ikinci, Stanislav Aleksandrov ise üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlarda Franziska Schrader birinci, Orinta Donele ikinci ve Dilbar Kadyrkul üçüncü oldu.

Organizasyonda 10 kilometre erkeklerde Yunus Emre Akkuş birinciliği, Konstantin Serebrianitskii ikinciliği, Ahmet Emir Saygılı üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda ise Paula Radcliffe birinci, Meryem Kılınç Gündoğdu ikinci, Gamze Turhan üçüncü sırada yer aldı.

Organizasyonun 10 kilometre Takımlar Koşusu kategorisinde yarışı Anatolia Spor Takımı birinci, Fora Spor Kulübü ikinci, Antalya Running "Chasing Highs" isimli takım ise üçüncü tamamladı.

Kaynak: AA

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