18 Yıllık Hasret Bitti: Fenerbahçe Devler Ligi'nde

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti sona erdi. Sarı-lacivertliler, play-off turu rövanşında deplasmanda karşılaştığı Lyon'u 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına yükseldi.

Kadıköy'de oynanan ilk maç 1-1 sona ererken, Fenerbahçe Fransa'da aldığı galibiyetle turu geçen taraf oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 18 yıl aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri 27 Ağustos Perşembe günü (Yarın) Monako'da yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak. Kura çekimi TSİ 19.00'da başlayacak.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Vedat Muriqi 24'üncü dakikada, Oğuz Aydın'ın açtığı şık ortayla golü bularak Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Oğuz Aydın'ın asistinden önce orta sahadan sol kanada topu aktaran Greenwood, taraftarından alkış aldı.

GOOOLLL! Vedat Muriç! Temsilcimiz Fenerbahçe, Lyon deplasmanında 1-0 önde! ⚽️ pic.twitter.com/wpnDb8kmO4 — TRT Spor (@trtspor) August 26, 2026

Fenerbahçe 28'inci farkı 2'ye çıkardı. Archie Brown, Greenwood'un kornerden açtığı ortayı arka direkte kafa vuruşuyla gole çevirdi.

GOOOLLL! Archie Brown! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda deplasmanda farkı 2’ye çıkardı! ⚽️ pic.twitter.com/2PBXaQ003c — TRT Spor (@trtspor) August 26, 2026

İlk yarı sarı-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Malick Fofana’nın golüyle Lyon farkı 1’e indirdi. pic.twitter.com/cv1PtVAOp2 — TRT Spor (@trtspor) August 26, 2026

LYON FARKI BİRE DÜŞÜRDÜ

Lyon, 61'inci dakikada Fofana'yla farkı bire düşürdü: 2-1.

Lyon 72'nci dakikada Kail Boudache'yle topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesi sonrasında gol iptal edildi. Maçta başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.