18 Yıllık Hasret Bitti: Fenerbahçe Devler Ligi'nde

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek lig aşamasına yükseldi. Kadıköy'deki ilk maçın 1-1 sona ermesinin ardından Fransa'da tarihi bir galibiyet alan sarı-lacivertliler, 18 yıl sonra Devler Ligi'ne döndü.

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18 Yıllık Hasret Bitti: Fenerbahçe Devler Ligi'nde
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti sona erdi. Sarı-lacivertliler, play-off turu rövanşında deplasmanda karşılaştığı Lyon'u 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına yükseldi.

18 Yıllık Hasret Bitti: Fenerbahçe Devler Ligi'nde - Resim : 1

Kadıköy'de oynanan ilk maç 1-1 sona ererken, Fenerbahçe Fransa'da aldığı galibiyetle turu geçen taraf oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 18 yıl aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

18 Yıllık Hasret Bitti: Fenerbahçe Devler Ligi'nde - Resim : 2

Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri 27 Ağustos Perşembe günü (Yarın) Monako'da yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak. Kura çekimi TSİ 19.00'da başlayacak.

18 Yıllık Hasret Bitti: Fenerbahçe Devler Ligi'nde - Resim : 3

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Vedat Muriqi 24'üncü dakikada, Oğuz Aydın'ın açtığı şık ortayla golü bularak Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Oğuz Aydın'ın asistinden önce orta sahadan sol kanada topu aktaran Greenwood, taraftarından alkış aldı.

Fenerbahçe 28'inci farkı 2'ye çıkardı. Archie Brown, Greenwood'un kornerden açtığı ortayı arka direkte kafa vuruşuyla gole çevirdi.

İlk yarı sarı-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

LYON FARKI BİRE DÜŞÜRDÜ

Lyon, 61'inci dakikada Fofana'yla farkı bire düşürdü: 2-1.

Lyon 72'nci dakikada Kail Boudache'yle topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesi sonrasında gol iptal edildi. Maçta başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.

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