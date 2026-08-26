Lyon-Fenerbahçe Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon'a konuk olacak Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. İstanbul'daki ilk maçta 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Devler Ligi hasretini bitirmek için sahaya çıkacak.
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.
Lyon: Greif, Niles, Kluivert, Niakhate, Abner, Tessmann, Morton, Tolisso, Nuamah, Fofana, Openda.
Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, Mattéo Guendouzi, N'Golo Kante, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Mason Greenwood, Vedat Muriqi.
Kaynak: Haber Merkezi
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