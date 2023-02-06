'Ziyaret talebinde bulundum, dönmediler' demişti: CHP Lideri Kılıçdaroğlu AFAD'a davet edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) Ankara'daki merkezine gelerek Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan depremle ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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'Ziyaret talebinde bulundum, dönmediler' demişti: CHP Lideri Kılıçdaroğlu AFAD'a davet edildi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin hemen ardından AFAD'tan randevu talep etmiş, akşam saat 17.15'te yaptığı açıklamada, "AFAD’tan randevu talebinde bulundum. Şu ana kadar bir dönüş olmadı. Nedenini gayet iyi biliyorum. Bunlar bugün için hiç önemli değil" demişti. 

AFAD BAŞKANLIĞI'NA DAVET EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre; Kılıçdaroğlu, açıklamasının üzerinden yaklaşık iki buçuk saat sonra AFAD Başkanlığı'na davet edildi. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP Heyeti, Ankara'daki AFAD Başkanlığı'na gelerek gelişmelere ilişkin bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, AFAD'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AFAD Başkanı Yunus Sezer ile görüştü. Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası bir açıklama yapmadı.

Kılıçdaroğlu'na ziyaret sırasında; CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir eşlik etti. 

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