Kılıçdaroğlu'nda 'birlik' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'taki depremlere ilişkin açıklama yaptı.

"Büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Telefon hatlarına çok sayıda yardım talebi geliyor, bu talepleri AFAD'a iletiyoruz" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu biliyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Türkiye güçlü bir ülkedir. Yaralarını saracaktır Türkiye'ye" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Çalışmalara katılanları yürekten tebrik ediyoruz. Kimsenin hayatını kaybetmesini istemeyiz. Olay yansıdığı andan itibaren Genel Merkez'e geldik.

51 belediyemiz, 707 araç gönderdi deprem bölgesine. 3337 personel görev yapıyor. Kurtarma araçları, itfaiye ve ambulanslar bunlar. Gıda ve temizlik malzemeleri gönderildi. 15 içme suyu tırı gönderildi, 21 gıda tırı gönderildi. 42.500 battaniye bölgeye gönderildi. 15 bin koli hijyen malzemesi gönderildi.

Depremi duyduktan sonra 11 valimizi aradım, durumu sordum. Olayın başlangıcı olduğu için ilk telefonlarımız 6-6.30 gibiydi. Ardından 11 ilin belediye başkanlarını aradım. Gün hepimizi ortak mücadele etme günümüzdür. Bir AKP Milletvekilimiz'in enkaz altında olduğu haberi geldi. Elitaş'ı aradım.

Az önce bir görüntü. Malatya Gündüz Bakımevi'ndeki görüntü basına yansıdı. Hemen Veli Ağbaba'yı aradım, o insanları hemen otele yerleştirin dedim. Türkiye'nin seferber olması lazım. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Hepimizin başı sağolsun.

AFAD'dan randevu talebinde bulundum. Şu ana kadar geri dönüş olmadı. Nedenini gayet iyi biliyorum."