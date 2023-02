CHP'li Veli Ağbaba: Herkese çağrı yapıyoruz; Malatya yardım bekliyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bu sabah saat 04.17’de 7.4 büyüklüğünde meydana gelen depremden Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te etkilendi.

Şu ana kadar resmi verilere göre; 284 yurttaş yaşamını yitirdi, 2 bin 323 yurttaş yaralandı, bin 710 binanın ise yıkıldığı tespit edildi. Depremin ekili olduğu kentler arasında olan Malatya'da 300 bina yıkılırken, 47 kişi hayatını kaybetti, 550 kişi de yaralandı.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VELİ AĞBABA: ENKAZDAN KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kentte yıkılan binaları incelerken, arama kurtarma çalışmaları konusunda bilgi aldı. Ağbaba, "Malatya’da çok sayıda bina yıkılmış durumda maalesef. Enkazdan kurtarma çalışmaları devam ediyor. Burada en önemli ihtiyaç tecrübeli arama kurtarma ekiplerinin ve vinçlerin olması. Çalışmalar devam ediyor. Malatya, tarihin en felaket günlerinden birini yaşıyor. Belediye başkanları arkadaşlarımız ile birlikte olay yerlerini geziyoruz. Umarım çok fazla can kaybı olmaz, can kaybı daha fazla artmaz. Şu anda can kaybının çok olduğu bilgisi var elimizde" dedi.

Ağbaba, "Buradan yetişebilen herkese çağrı yapıyoruz; hem arama kurtarma konusunda uzman arkadaşlarımızı hem iş makinesi, kurtarıcı, ahtapot dediğimiz araçlara ihtiyacımız var. Ayrıca ışıklandırma, lamba gibi ihtiyaçlar var. Depremle ilgili ellerinde ne varsa Malatya yardım bekliyor. Sesimizi duyan herkese Malatya’nın yardım istediğini iletmek istiyoruz. Bütün Türkiye’ye de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarım çok kısa sürede enkaz altındaki insanlarımız kurtarılır" sözleriyle çağrı yaptı.

Kaynak: ANKA