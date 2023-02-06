Meral Akşener: Devletin sesini duyma günümüz, hepimizin susma günü

Meral Akşener, çok sayıda ilin etkilendiği deprem hakkında yaptığı açıklamada felaket bölgesine gideceğini ifade etti. Meral Akşener, bölgede yaşananlara odaklanılması gerektiğine vurgu yaptı.

Meral Akşener: Devletin sesini duyma günümüz, hepimizin susma günü

GERÇEK GÜNDEM /

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği, çok sayıda can kaybına neden olan7.4 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklama yaptı. 

Akşener, "İl ve ilçe başkanlarımızdan sürekli bilgi alıyoruz. Arkadaşlarımızı, milletvekillerimizi bu şehirlere görevlendirdik. Onlar yola çıkmaya başladılar. Bugün devletin sesini duyma günümüz, hepimizin susma günü. Allah yardımcımız olsun" diye konuştu. 

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Meral Akşener'in açıklamaları şöyle oldu:

Çok zor bir iklim zamanında oldu, kış mevsiminde. Allah hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza rahmet etsin. Yaralılarımıza da inşallah şifa versin. Bugün devletimizin sesini duyma günümüz. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yola çıkmış ekiplere kolaylıklar diliyorum. 10 ilimiz depremden zarar gördü. Oralarda çalışan devlet görevlilerimize ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. 

İl ve ilçe başkanlarımızdan sürekli bilgi alıyoruz. Arkadaşlarımızı, milletvekillerimizi bu şehirlere görevlendirdik. Onlar yola çıkmaya başladılar. Bugün devletin sesini duyma günümüz, hepimizin susma günü. Allah yardımcımız olsun. 

 Gürültülerle gittiniz zaman dikkat sizin üzerinize çekiliyor ve belki bir çok şeye engel olma ihtimaliniz oluyor. Elbette ben de gideceğim. Allah bir daha böyle felaket yaşatmasın. 

 
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