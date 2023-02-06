Doğu Perinçek, Hacca gidiyor: 'Bomba haber, donakaldık'

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak, Genel Başkan Doğu Perinçek ile Hacca gideceklerini duyurdu. İktidara yakınlığıyla bilinen TV100 yazarı Fuat Uğur, bilgiyi 'bomba haber' notuyla şöyle aktardı:

"Donakaldık. Evet, eski solcu Ethem Bey AK Parti ile birlikte dindar bir insana dönüşmüştü. Hatta yemekte içki de içmedi bu yüzden. Ama ya Doğu Perinçek? Yıllarca din ile ilişkisi olmadığı dillendirilen siyasi lider. Hani Peygamberimiz Hazreti Muhammed ile ilgili onun da söyledikleri çarpıtılarak epey speküle edildiği için acaba bu algıyı değiştirmek mi istemişti diye düşünmeden edemedim.

'SEÇİMDEN SONRA GİDECEĞİZ'

Vatan Partisi’nin genç yöneticilerinden Utku Reyhan, Doğu Bey’in Hazreti Muhammed’in hayatını yazdığını hatırlattı bu arada. Ethem Bey, 'Eleştirdiklerinizin aynını siz de yapıyorsunuz' sözlerinin muhatabı olmamak için burada hemen ekledi:

'Biz seçimden sonra gideceğiz. Hac malum seçim sonrasına denk geliyor. Böyle bir şey aklımızdan geçse ki Doğu Bey asla izin vermez, Umre’ye giderdik. Zaten Umre’yi turistik seyahat haline getirip içini boşalttılar.'

Evet, Doğu Perinçek ile Ethem Sancak’ın Hac vazifelerini yerine getirmek amacıyla gidecek olmaları, herhalde önümüzdeki hac mevsiminde medyanın en çok ilgisini çekecek haberlerinin başında yer alacaktır."