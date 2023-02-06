CHP MYK'dan olağanüstü toplantı: 'Belediye başkanlarımız tüm gücüyle milletimizin yanında'

Türkiye'nin çok sayıda kentini yıkan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından, CHP MYK erken saatlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı. Kılıçdaroğlu, tüm belediyelerin deprem bölgesi için ekipleriyle teyakkuzda olduğu mesajını verdi.

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CHP MYK'dan olağanüstü toplantı: 'Belediye başkanlarımız tüm gücüyle milletimizin yanında'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.

Kılıçdaroğlu, “Valilerimiz ile görüştüm. Belediye Başkanlarımız ekipleriyle, tüm gücüyle milletimizin yanında. MYK üyelerimizle toplantı halindeyiz, bu felaketi birlikte atlatacağız” açıklamasını yaptı.

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CHP MYK, depremin ardından olağanüstü toplantı kararı aldı. MYK, olağan olarak bugün saat 13.00’te toplanacaktı. Ancak, deprem haberinin hemen ardından olağanüstü toplantı kararı alındı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında; “Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Kilis, Elazığ ve Adıyaman Valilerimiz ile görüştüm. Belediye Başkanlarımız ekipleriyle, tüm gücüyle milletimizin yanında. MYK üyelerimizle toplantı halindeyiz, bu felaketi birlikte atlatacağız” dedi.

 
 
 
 
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