AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesi enkaz altında

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremde 10 ilde yıkım meydana geldi. Depremde AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın da enkaz altında kaldığı açıklandı.

AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesi enkaz altında

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevredeki 10 ilde de şiddetli biçimde hissedilen sarsıntı nedeniyle binlerce bina yıkıldı. İlk belirlemelere göre toplam 284 vatandaş hayatını kaybetti. Yaralı sayısının 2 bin 323 olduğu bildirildi.

Arama kurtarma çalışmaları sürerken AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ve ailesinin de enkaz altında olduğu açıklandı. 

Taş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Vekilimiz Yakup Taş ailesi bir cok hemşehrimiz gibi deprem nedeniyle enkaz altındadır. Dualariniza vekilimiz ve ailesini de katar mısınız...." ifadeleri kullanıldı. 

AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesi enkaz altında - Resim : 1

Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem: 284 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 yaralı varKahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem: 284 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 yaralı varGüncel
 
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