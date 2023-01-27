Zafer Partisi’nden seçim güvenliği için kampanya: Mavi boyayı istiyorum

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Twitter hesabından paylaştığı videoda seçim güvenliği için, “Mavi Boyayı İstiyorum” kampanyası başlattığını duyurdu ve tüm vatandaşları kampanyaya katılmaya davet etti.

Özdağ, seçim güvenliği konusunda toplumda büyük bir endişe olduğunu belirterek, “Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerine doğru gidiyoruz ve bu seçimlerde herkesin sorduğu soruların başında, “Seçimler dürüst yapılacak mı ve seçim güvenliği sağlanacak mı?” var. Evet, biz de Zafer Partisi olarak bunun endişesini taşıyoruz. Seçilerin dürüşt geçmesi açısından Zafer Partisi bir kampanya başlatıyor: Mavi Boyayı İstiyorum” dedi.

“MAVİ BOYA UYGULAMASINI AKP KALDIRDI”

Önceki seçimlerde mükerrer oy sahtekarlığını engellemek için kullanılan mavi boya uygulamasının AKP tarafından kaldırıldığına dikkat çeken Özdağ, “Mavi boya biliyorsunuz oy kullanan her seçmenin tırnağına sürülen ve 1-2 gün çıkmayan, böylece bir kişinin iki kez oy kullanmasını, seçim sahtekarlığı yapmasını engelleyen bir uygulama. Bu uygulama AKP tarafından kaldırıldı. Biz, Zafer Partisi olarak Türkiye’nin her yerinde bütün ilçe başkanlıklarımız aracılığıyla bir dilekçeyi imzaya açıyoruz. Sizlerin bu dilekçeyi imzalamanızı rica ediyoruz. İmzaladığınız dilekçeleri Yüksek Seçim Kurulu’na sizin adınıza ben teslim edeceğim” diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem