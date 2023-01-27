Erdoğan valiyi fırçaladı, araya bakan girdi: İşte o anlar...

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'nde konuştu.

VALİYİ AZARLADI

Açılış törenine Erdoğan'ın Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'yı azarlaması damga vurdu.

"Şu anda sıkıntılı bozuk olan yer neresi Vali Bey? Sen bana başka şeyler anlatıyorsun'' sözleri ile valiye yüklenen Erdoğan'ı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sakinleştirdi.

Söz konusu diyaloglar yaşanırken; kameralar kayıttaydı: